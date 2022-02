ANCONA – È stato approvato nella notte, con un emendamento inserito all’interno del decreto legge Milleproroghe, dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, il Bonus psicologico 2022, un contributo fino a 600 euro per fronteggiare l’impatto della pandemia sul benessere e la salute mentale.

Depressione, ansia, panico e altri disturbi psicologici hanno registrato una impennata a causa delle limitazioni alla socialità e agli spostamenti, alla crisi economica che si è generata, ma anche per lo stravolgimento delle abitudini a cui tutti, adulti, bambini e ragazzi, sono stati soggetti.

Chiara Carletti

«Tale proposta – ricorda la consulente del Lavoro Chiara Carletti, componente del Centro Studi dei Consulenti del Lavoro di Ancona – era stata già avanzata all’Interno della Legge di Bilancio, ma successivamente eliminata. Dopo una petizione online e grazie all’intervento dell’Ordine degli Psicologi, il ripensamento ed infine il raggiungimento della approvazione da parte della Commissione».

Carletti spiega che «consiste a tutti gli effetti in un sostegno economico per affrontare le cure psicologiche necessarie per il superamento di situazioni di stress, ansia e depressione, situazioni che sono esponenzialmente aumentate a seguito della crisi pandemica degli ultimi due anni».

Come si accede al contributo

«Per poter accedere al Bonus – prosegue Chiara Carletti – bisognerà attendere prima la conversione in legge del Decreto Milleproroghe, poi il decreto attuativo da parte del Ministero della Salute che dovrà definire i termini pratici per la presentazione delle domande di accesso, le modalità di erogazione e quanto necessario per il corretto utilizzo di questo prezioso strumento».

Si potrà accedere al Bonus psicologico con un Isee inferiore ai 50mila euro. Nell’attesa che vengano chiariti gli aspetti legati al Bonus, da quanto si apprende, il Bonus psicologico sarà distribuito come voucher tramite i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Considerando mediamente che la tariffa minima per una seduta di psicoterapia in uno studio privato si aggira attorno ai 50 euro, con i 600 euro previsti come cifra massima del Bonus, si potranno avere all’incirca 12 sedute gratuite.

Massimo Magi, presidente regionale Fimmg Marche

Il presidente regionale della Fimmg, Federazione dei medici di medicina generale, Massimo Magi, evidenza che «il Covid ha causato molti traumi psicologici, per cui un sostegno in questo senso è sicuramente positivo, ma ancora non ci sono delle precise norme per capire come verrà attuato».

Dove si può utilizzare

«Il bonus – spiega la consulente del Lavoro Chiara Carletti – potrà essere utilizzato anche presso studi privati di psicologi e psicoterapeuti iscritti all’Albo Nazionale. L’importo massimo erogabile sarà di 600 euro, importo che verrà rimodulato e riproporzionato secondo fasce di reddito individuate tramite Isee e comunque per valori reddituali non superiori a 5mila euro».