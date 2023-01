Bonaccini ad Ancona: «Il lavoro è la prima priorità del Paese»

ANCONA – Tappa ad Ancona di Stefano Bonaccini nell’ambito del suo tour da candidato alla segreteria nazionale del Pd. Il dem nella giornata di ieri (17 gennaio) è stato prima a Muccia, nel cratere sismico, a Jesi e poi ad Ancona, al Ridotto del Teatro delle Muse, prima di recarsi a Pesaro per chiudere la sua visita nelle Marche.

«Il lavoro è la prima priorità del Paese – ha detto parlando con i giornalisti – e, in particolare, abbiamo necessità che quello stabile costi meno di quello precario perché andremmo in due direzioni che darebbero risposte positive: una a troppa gente che ha contratti di lavoro che non danno prospettive per il futuro; l’altra, se fai costare meno quello stabile rispetto al precario, si permetterebbe agli imprenditori di poter scommettere su assunzioni per le quali abbiano anche un beneficio fiscale».

«Il governo ha scelto la flat tax ed è coerente con quello che avevano detto in campagna elettorale – ha aggiunto -: secondo me è un errore, perché si arriva a premiare gente che tutto sommato sta già abbastanza bene o bene, visto che si arriva fino a 85 mila euro di reddito annuo quando, se la coperta è corta, si va a coprire chi è già al caldo, lasciando scoperto chi è al freddo». Per Bonaccini «servono politiche industriali e politiche attive per il lavoro».

Presente anche la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli secondo la quale «bisogna rivoltare il Pd come un calzino e soprattutto costruire, avendo linee politiche chiare, comprensibili a tutti, con obiettivi bene definiti». «Mi pare che sia quello che sta facendo Stefano Bonaccini – ha aggiunto – e lo fa non da adesso: non solo dice cose chiare, nette e comprensibili, ma ha dimostrato di farle. È una figura di leader capace di unire forze con una direzione di marcia precisa».