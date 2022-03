Bollette e carburante, esposto Acu alla Corte dei Conti. Marinelli: «I rincari rischiano di schiacciare l’economia»

ANCONA – Esposto dell’Associazione Consumatori Utenti – Acu Marche – alla Corte dei Conti contro il caro carburante e il caro bollette. I rincari, che stanno prendendo per il collo famiglie e imprese, hanno spinto l’associazione ad intraprendere l’iniziativa adottata su scala nazionale, la quale si è tradotta anche nell’invio di una pec a tutti i prefetti delle Marche e d’Italia, per denunciare «le speculazioni in atto sui prezzi dei beni di largo consumo».

«Dopo due anni di grave crisi economica e di gestione senz’altro discutibile dell’emergenza covid – afferma Beatrice Marinelli, del Dipartimento Affari Sociali Acu Marche – , i rincari dei beni di largo consumo ed in particolare di energia e carburanti, che affliggono famiglie ed aziende, rischiano di schiacciare in modo definitivo la nostra economia».

Per questo l’associazione ha organizzato per la giornata di domani, domenica 20 marzo, un incontro sul tema, a Jesi, al quale prenderanno parte il presidente nazionale Acu Gianni Cavinato e il presidente regionale Marco Gambini-Rossano.

«Il tessuto produttivo, specie le medie, piccole e micro imprese, di cui il territorio marchigiano è malgrado tutto ancora caratterizzato – aggiunge – , è in grande sofferenza; il ceto medio sta del tutto scomparendo. In questo contesto l’associazione consumatori Acu nei giorni scorsi ha sottoposto la grave questione a tutti i prefetti d’Italia mediante l’invio di pec esplicative ed ha presentato un esposto alle Corte dei Conti affinché si possa far luce sulla speculazione in atto, denunciata dallo stesso ministro Cingolani, che nel suo ruolo sarebbe invece chiamato a risolverla». L’incontro si terrà a Jesi in Piazza delle Monichette alle ore 17.