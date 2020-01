Ancona, blitz della polizia contro lo spaccio. Arrestate 4 persone. Un agente morso ad una mano

ANCONA – Quattro persone arrestatee sequestrata droga. Questo il bilancio del blitz affettuato dalla squadra mobile di Ancona, ieri, giovedì 9 gennaio, in una cantina lasciata al degrado. Sorpresi 4 cittadini di origini africane, due ghanesi e due nigeriani, in possesso di un significativo quantitativo di cocaina, eroina, marijuana ed hashish. Lo stupefacente era già stato suddiviso in involucri termosaldati pronti per essere piazzati sul mercato. Trovati anche strumenti e le sostanze per il taglio della droga.



All’interno di un divano gli agenti hanno recuperato migliaia di euro in contanti, in banconote di vari tagli, guadagni dell’attività di spaccio. Durante le fasi del controllo gli stranieri hanno opposto resistenza e un agente è stato morso ad una mano. Uno dei nigeriani bloccati era anche pronto ad usare una grossa ascia arrugginita, nascosta sotto un cuscino.

Nelle pericolose fasi dell’intervento gli stranieri riuscivano a disfarsi di alcuni involucri lanciandoli da una finestra che si affaccia sul lato strada.



Grazie all’intervento di altro personale di Polizia tra i quali Volanti e Unità Cinofile, i 4 sono stati bloccati e il locale sottoposto a perquisizione. Successivamente accompagnati in Questura e identificati: è risultato che due di loro erano richiedenti asilo e gli altri due richiedenti protezione internazionale, tutti senza fissa dimora.

Sono stati tutti arrestati per resistenza a Pubblico ufficiale, detenzioni di armi o strumenti atti ad offendere, detenzione continuata ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti e quattro sono stati accompagnati nella Casa Circondariale di Ancona-Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



Alcune immagini del blitz