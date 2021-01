Ancona, blitz della Polizia in un appartamento: nei guai 4 persone. Trovata eroina

Si tratta di cittadini di origine tunisina, di cui due irregolari e uno in attesa di rilascio di permesso di soggiorno. In camera da letto trovata droga e cellophane per il confezionamento delle dosi

ANCONA – Nelle ultime ore i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona Sezione Antidroga, hanno fatto irruzione in un appartamento di Ancona occupato da quattro cittadini di origine tunisina, di cui due irregolari e uno in attesa di rilascio di permesso di soggiorno.



Uno di loro, con contratto di affitto scaduto e moroso da oltre un anno, ospitava gli altri tre connazionali. Di questi, uno gravato da misura cautelare del divieto di dimora ad Ancona per reati commessi in città; il secondo, irregolare sul territorio nazionale e, quindi, per questo, gli stessi poliziotti della Squadra Mobile hanno attivato le procedure per la sua espulsione dall’Italia. E un terzo in attesa di rilascio di permesso di soggiorno

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto nella camera da letto dell’affittuario, due involucri di eroina che hanno fatto presumere un’attività di spaccio, confermata anche dai numerosi ritagli di cellophane rinvenuti, necessari per il confezionamento delle dosi. Inoltre erano presenti anche ritagli di carta stagnola e “cannucce” necessarie per la somministrazione dell’eroina (fumata).

Il titolare del contratto dell’appartamento è stato segnalato per uso di sostanze stupefacenti e l’eroina. Il materiale, sequestrato.