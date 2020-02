Bimba ricoverata al Salesi per accertamenti su Coronavirus

La bambina, una italiana di 7 anni, era rientrata da un viaggio in Egitto con la famiglia. Già in tarda mattinata arriveranno gli esiti dalla Virologia di Torrette

ANCONA – Una bambina di 7 anni è stata ricoverata a scopo precauzionale al Salesi per accertamenti sul “Coronavirus”. La bimba, italiana, era rientrata con la famiglia da un viaggio in Egitto quando ha manifestato una serie di sintomi che uniti alla vacanza appena trascorsa all’estero hanno spinto la direzione ospedaliera ad eseguire gli accertamenti per scongiurare l’ipotesi di un eventuale contagio da “Coronavirs”.

Esami che vengono eseguiti dalla Virologia di Torrette e che già in tarda mattinata daranno un primo esito. Intanto la bambina resta ricoverata a scopo precauzionale nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Salesi di Ancona fino all’esito degli accertamenti.

La prassi prevede che nel caso in cui questi dovessero confermare il contagio, verrà eseguito un secondo accertamento per la conferma definitiva che verrà fornita dallo Spallanzani di Roma. In ogni caso la situazione è sotto controllo e le indagini virologiche sono state eseguite a scopo precauzionale.