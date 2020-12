ANCONA – «Ad appena due mesi dall’insediamento, tra altre difficili questioni, siamo riusciti ad evitare l’esercizio provvisorio, segnando in maniera inequivocabile la direzione cui puntare nei prossimi anni». Il governatore Francesco Acquaroli commenta così l’approvazione del bilancio regionale, avvenuta ieri – 29 dicembre – in tarda serata nella seduta dell’Assemblea Legislativa.

Il via libera in Aula con 20 favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto. Una seduta che si è svolta a porte chiuse e in formula mista, con alcuni consiglieri in presenza e altri collegati in videoconferenza, in seguito alla positività al covid-19 della consigliera dem Manuela Bora riscontrata nella giornata di mercoledì. Nel corso dell’Assemblea fiume, che si è conclusa dopo cena, è stato approvato con 20 voti a favore, 10 contrari e 1 non espresso, anche il Defr, documento di economia e finanza regionale, che detta le strategie economiche della Regione Marche.

«Dalla Zes alle politiche europee, dal rilancio turistico all’internazionalizzazione e poi la vera svolta – spiega Acquaroli riferendosi al bilancio varato -: passare da politiche di assistenzialismo a un approccio nuovo, che si basa su progettualità che premiano aggregazione, innovazione e competitività. Resta tantissimo da fare, ma in due mesi non era assolutamente scontato riuscire a segnare uno scatto così marcato».

Questa mattina il governatore è partito alla volta di Roma «per un’altra importante riunione sulla ricostruzione», ha dichiarato, spiegando che già nella serata di oggi ci saranno aggiornamenti. Oltre al bilancio, ieri in Aula ha avuto il via libera anche la proposta di legge a iniziativa della Giunta sulle “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione – legge di stabilità 2021”, approvato con 21 voti favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto.

Francesco Acquaroli

«Abbiamo ereditato un territorio marchigiano in coma, tramortito dalla grande crisi e devastato dalla pandemia – ha detto l’assessore al Bilancio Guido Castelli -. La responsabilità è enorme ma iniziamo il cammino con fiducia. Alto lo sguardo verso il cielo e senza paura».

Famiglia, fragilità, imprese ed eccellenze del territorio sono le colonne portanti della manovra regionale, che dovrà traghettare le Marche fuori dal pantano di una crisi acuita dalla pandemia, con la ricostruzione post sisma ancora in ballo. Durante il lungo dibattito la Giunta ha annunciato che in primavera arriverà una nuova manovra di assestamento per dare il via libera ad un rinnovamento che vedrà il suo clou anche con la programmazione delle risorse europee del Recovery Fund.

Critica l’opposizione: gli esponenti dem hanno accusato la maggioranza di mancanza di una visione progettuale e di aver ricalcato l’ultimo bilancio della Giunta Ceriscioli. La polemica è scattata soprattutto sui contributi destinati al territorio. Il capogruppo del Pd Maurizio Mangialardi ha attaccato la maggioranza per non aver erogato contributi all’Istituto regionale per la Storia del Movimento di Liberazione delle Marche.

Maurizio Mangialardi

«Dopo quasi mezzo secolo l’Istituto regionale per la Storia del Movimento di Liberazione delle Marche si troverà per la prima volta senza contributi – lamenta Mangialardi -. Infatti, la legge che fin dal 1973 lo aveva fatto nascere, approvata al tempo all’unanimità dal Consiglio regionale, non sarà rifinanziata nel bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Marche, nonostante lo stanziamento di 70 mila euro già previsto dalla precedente Amministrazione Ceriscioli per l’annualità 2021».

Il capogruppo del Pd aveva presentato un emendamento che chiedeva il finanziamento dell’Istituto anche nel 2021 e 2022, ma questo è stato bocciato dalla maggioranza. «Un fatto di portata enorme che mira a cancellare una delle istituzioni culturali più prestigiose della nostra regione – va all’attacco l’esponente dei dem -. In questo atto c’è tutta l’insipienza, il revanscismo, l’indifferenza alla cultura libera di questa maggioranza. Scegliendo di non rifinanziare la legge che dal 1973 consente alle Marche di fruire di un’eccellenza riconosciuta sia a livello locale che nazionale, si priva il territorio di un’istituzione che nel corso dei decenni, attraverso studi e ricerche professionali, ha permesso di approfondire e divulgare la storia contemporanea della nostra regione nei suoi principali aspetti sociali, politici ed economici, contribuendo in tal modo a definire l’identità marchigiana».

Mangialardi parla di «operazione ideologica» e «sciagurata decisione» che rischia di far perdere «per sempre un patrimonio bibliotecario e documentario di inestimabile valore composto da oltre 36 mila volumi inventariati, catalogati, consultabili e per la maggior parte ammessi al prestito, un’emeroteca con oltre 2 mila testate di periodici locali e nazionali, e un archivio storico composto da circa 1.500 fascicoli appartenenti a fondi depositati o donati da privati cittadini, da enti e istituzioni pubbliche e private, riconosciuto dal 1992 dalla Soprintendenza archivistica per le Marche di Ancona quale “archivio di notevole interesse storico”».