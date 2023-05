Ad Ancona i big della ginnastica: al via il campionato italiano di Serie A e B

ANCONA – La grande ginnastica torna ad Ancona, il 5 e 6 maggio, con la terza prova del Campionato nazionale maschile e femminile, serie A1, A2 e B. Appuntamento al Palaprometeo “Rossini”.

La tappa anconetana del campionato è ormai da anni una tradizione, arricchita, tra l’altro, nel tempo da una presenza sempre più qualificata degli atleti della società dorica.

Alcuni tra i ginnasti della sezione maschile, infatti, che saranno in gara domenica, sono stati protagonisti di imprese storiche per la ginnastica italiana: Tommaso Brugnami si è recentemente laureato campione del mondo juniores al volteggio e l’atleta senior Lorenzo Casali ha conquistato nei giorni scorsi il titolo di campione europeo nella competizione a squadre. Con loro scenderanno in pedana, nella squadra della Giovanile Ancona, l’atleta della Nazionale italiana Lay Giannini, non nuovo ai successi nazionali e internazionali, Nicolò Luchetti e l’atleta prestito della società La Rosa di Brindisi Christian Zammillo, insieme con i tecnici Fabrizio Marcotullio, Riccardo Pallotta e Tommaso Sciocchetti, fino a poco tempo fa anche lui ginnasta di punta della squadra anconetana di serie A, che figura tra le 6 migliori d’Italia.

Non mancheranno poi altri atleti marchigiani di grande spessore: Paolo Principi, Andrea Cingolani, Mario Macchiati, Matteo Levantesi e Carlo Macchini, tutti reduci da recenti successi importanti a livello nazionale e internazionale.

Queste le squadre marchigiane in gara: Associazione ginnastica giovanile Ancona (Serie A1 maschile), Virtus Pasqualetti Macerata (serie A1 Maschile e serie B femminile), Asd World Sporting Academy di San Benedetto (serie A2 femminile).

In gara ci saranno poi, ovviamente, atleti del calibro di Marco Lodadio, Nicola Bartolini, Yumin Abbadini, campione italiano in carica, che il pubblico potrà applaudire insieme con le “fate” della ginnastica femminile: Alice e Asia D’Amato (freschissime, rispettivamente, di un oro alle parallele e un argento al volteggio agli europei di Antalya) e le campionesse Giorgia Villa, Angela Andreoli e Martina Maggio.

Il programma delle gare prevede l’inizio venerdì 5 maggio alle 16 con la serie B nazionale. Sabato 6 maggio si continua con le gare di serie A2 dalle 9.30 e, dalle 14,30, con la serie regina A1.

I biglietti potranno essere acquistati in prevendita su Ticketone, con ridotti per bambini dai 3 agli 8 anni.