In bici contro il bus, si è svegliata dal coma la turista vicentina

La 31enne era rimasta coinvolta domenica21 giugno in un incidente lungo la strada che conduce a Portonovo. La donna resta ancora in prognosi riservata

ANCONA – Si è svegliata dal coma la turista vicentina rimasta coinvolta nel tremendo incidente avvenuto domenica scorsa lungo la strada che conduce a Portonovo. La 31enne originaria di Thiene, era in vacanza a Numana con una amica. Aveva noleggiato una bicicletta con cui stava cercando di raggiungere una delle spiagge di Portonovo, quando, nell’affrontare una delle curve della strada che porta alla Baia, si è schiantata contro un bus che saliva in direzione del parcheggio.

Nell’impatto la donna aveva riportato un trauma cranico-facciale che l’aveva ridotta in coma. Ieri i primi segnali di miglioramento del quadro neurologico che hanno poi portato al risveglio la 31enne. La donna è ancora intubata e in ventilazione assistita presso la Clinica di Rianimazione degli Ospedali Riuniti di Ancona, ma già nel pomeriggio il respiratore verrà staccato. La donna anche se cosciente resta ancora in prognosi riservata. Una buona notizia per i familiari della donna che potrebbero presto raggiungerla ad Ancona.