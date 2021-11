L’accensione dell’albero, le luminarie, la pista di pattinaggio, i mercatini e il Babbo Natale itinerante. Arriva in città il BiAncoNatale con una carrellata di eventi dal 27 novembre al 6 gennaio. Ma la parola d’ordine è cautela. Infatti la recrudescenza del virus ha dissuaso l’amministrazione comunale dall’organizzare i consueti spettacoli sul palco lungo corso Garibaldi. Niente concerti in forma statica, quindi. Piuttosto un po’ di animazione con le tipiche marching band a rallegrare l’atmosfera tra le vie del centro.

La kermesse in sicurezza

L’anno scorso il Natale è stato sì in rosso, ma inteso come fascia cromatica di maggior rischio epidemiologico. E quindi ammantato di restrizioni, tra coprifuoco e un lockdown parziale delle attività. Quest’anno sarà diverso. Si tornerà a passeggiare per le vie dello shopping, ma col pensiero sempre rivolto alla precauzioni da adottare per limitare al massimo le possibili occasioni di contagio.

Pierpaolo Sediari, vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Centro Storico, Commercio (Foto: Comune di Ancona)

«L’appuntamento 2021 tiene conto della situazione pandemica e quindi non sono stati previsti gli spettacoli statici proprio per evitare occasioni di assembramento – ha spiegato l’assessore al Commercio e vicesindaco Pierpaolo Sediari -. Invitiamo tutti i cittadini a rispettare le regole anti Covid. Una particolare attenzione è stata posta anche per quanto riguarda la viabilità». Infatti a differenza del passato, ha spiegato l’assessore alla viabilità Stefano Foresi «sono state potenziate le navette gratuite e i parcheggi scambiatori, aggiungendo anche quelli di via Ranieri e del cimitero di Tavernelle, oltre a tutto il sistema già presente in passato per raggiungere il centro con facilità». In campo anche la Polizia Locale. «Avremo servizi nei feriali e prefestivi con 40-45 unità impegnate e 25 unità nei giorni festivi – ha spiegato la comandante Liliana Rovaldi -. Invito pertanto gli utenti ad utilizzare i numerosissimi parcheggi e navette proprio per scongiurare congestioni del traffico».

Il programma

Si inizia il 27 novembre con l’accensione del grande albero di Natale e con il videomapping sul Palazzo dell’Orologio di Piazza Roma. E poi: luminarie e attrazioni per bambini.

BiAnconatale

La grande stella cometa guiderà nel percorso i visitatori che potranno ammirare anche la slitta con le renne, mentre il villaggio di Natale catturerà l’attenzione dei più piccoli. Piazza Cavour, già animata dalla presenza della ruota panoramica, si colorerà a festa con i mercatini natalizi e la pista di pattinaggio sul ghiaccio con i seguenti orari di apertura: fino al 22 dicembre, nei giorni feriali, dalle ore 15.30 fino alle 24. Il sabato e la domenica apertura dalle 10.30 fino alle 24.00. Dal 23 dicembre al 6 gennaio apertura tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 24. Tra le attrazioni anche un piccolo luna park che sarà realizzato sia nei pressi di Piazza Cavour che in Piazza Pertini. Non mancherà il consueto appuntamento della consegna delle letterine a Babbo Natale nelle casette allestite a Piazza Roma e Piazza Pertini. E in giro per la città ci sarà anche un Babbo Natale a bordo di un autobus storico ogni sabato e domenica fino a Natale. Ad arricchire il programma si aggiungeràla musica itinerante per le vie di Ancona, con esibizioni al Piano San Lazzaro e Corso Amendola con cori gospel, i cantori della Pasquella, street band. E lungo le vie del centro la consueta musica natalizia in filodiffusione.

Trasporti e parcheggi

Sarà operativo il Trenino turistico natalizio dalle 16 alle 19 con itinerario: Piazza Cavour, Largo XXIV Maggio, Viale della Vittoria, Piazza IV Novembre, C.so Amendola, Piazza Don Minzoni, Via Giannelli, Via Frediani, Via Vecchini, Piazza Cavour. E’ previsto, inoltre, un bus navetta gratuito con linea circolare sulla tratta piazza Ugo Bassi-piazza Cavour, con capolinea in piazza Ugo Bassi, a servizio dei centri commerciali naturali del Piano S. Lazzaro e del centro e transito per i parcheggi in struttura Archi, Traiano e Cialdini. E ancora: un altro bus gratuito con linea circolare sulla tratta tra il parcheggio degli Archi e piazza Cavour (fascia oraria pomeridiana tra le 16,30 e le 21,30). E un altro ancora per la tratta tra il parcheggio via Ranieri, il parcheggio scambiatore di Tavernelle-S.Giacomo della Marca e piazza Cavour, con percorrenza lungo l’asse Nord-sud (fascia oraria pomeridiana tra le 16,30 e le 21,30). Il Parcheggio degli Archi sarà ad utilizzo gratuito nei giorni prefestivi del 27 novembre e 4, 7, 11, 18, 24 dicembre. Altre aperture straordinarie e gratuite per i parcheggi Archi, Traiano, Cialdini e Umberto I nei giorni festivi 28 novembre e 5, 8, 12, 19 dicembre e 6 gennaio dalle 10 alle 21.