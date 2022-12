Ancona, bentornato largo Casanova, uno dei punti più panoramici della città

ANCONA – Peccato solo per le mura imbrattate con scritte e sgorbi, che probabilmente fanno parte dei lavori ancora da completare. Largo Casanova, il belvedere di Capodimonte, è stato restituito ai cittadini dopo i lavori di ripristino delle mura e del marciapiede, e l’installazione di due panchine e del parapetto, lavori cominciati lo scorso mese di maggio (con delibera n.160 del 29/04/22), costati 84mila euro e quasi ultimati. Ma l’area è tornata a disposizione dei cittadini e di coloro che amano lo sguardo unico che si gode da quel punto della città sul tramonto e sulla Mole Vanvitelliana e tutta l’area portuale, nonché sulla costa che si distende verso Senigallia e Pesaro. Il panoramico spigolo di Capodimonte, luogo del cuore per tanti cittadini, come rilevato da un recente sondaggio del Comune, era stato, infatti, transennato a seguito di un cedimento delle mura e della pavimentazione proprio nella scorsa primavera. I lavori si sono protratti a lungo, ben oltre le aspettative di tanti, e qualcuno aveva anche pensato di esprimere il proprio disappunto con parole forti sul cartello dei lavori in corso dell’area transennata. Per fortuna, nonostante le mura imbrattate e in una parte sottostante al parapetto ancora da completare, l’area cara a tutti gli anconetani è stata restituita alla cittadinanza lo scorso 24 dicembre.

Lo hanno annunciato sia l’assessore candidato a sindaco, Ida Simonella, sulla sua pagina ufficiale di Facebook: «È una grande emozione tornare a scorgere la Mole, dal Belvedere Casanova, anche se c’è foschia e anche se l’intervento deve essere ancora completato», sia la sindaca Valeria Mancinelli con un post con cui saluta il ritorno del largo: «Anche il Belvedere Casanova è pronto. Con un panorama mozzafiato da godere dopo una passeggiata nel verde della zona».