Ancona, Un Battito di Ali Onlus presenta “Il progetto di Lorenzo”

Si terrà lunedì 16 agosto alle ore 19:15 presso il Lazzabaretto di Ancona (Banchina Nazario Sauro 13 – Mole Vanvitelliana) la presentazione de “Il progetto di Lorenzo”, l’iniziativa nata grazie all’impegno dell’Associazione Onlus Un Battito di Ali e del Comitato dei Genitori dei Bambini Cardiopatici dell’Ospedale di Torrette di Ancona, volta a migliorare il comfort dei genitori all’interno del reparto di Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita degli Ospedali Riuniti di Ancona.

All’incontro interverranno Filippo Saltamartini, Assessore alla Sanità della Regione Marche, Paolo Marasca, Assessore a Cultura, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Ancona, il Dott. Marco Pozzi, Direttore Centro Cardiochirurgia pediatrica e congenita Ospedali riuniti di Ancona, la presidente dell’Associazione Un Battito di Ali Valentina Felici e la famiglia di Lorenzo. Saranno presenti inoltre il personale medico e infermieristico del reparto e le famiglie del Comitato Genitori Bambini cardiopatici, parte attiva dell’associazione Un Battito di Ali.

Il progetto nasce in ricordo di Lorenzo Bockholt, un giovane ragazzo affetto da cardiopatia congenita, che nel 2021 è scomparso prematuramente all’età di 22 anni. Durante la sua degenza ha prestato servizio all’interno dell’Associazione e del Comitato con un progetto concreto: potenziare il comfort dei genitori durante la permanenza in ospedale. Il “Progetto di Lorenzo” prevede di rendere più confortevoli le stanze di terapia intensiva pediatrica nel rispetto di tutti i requisiti di sicurezza richiesti dall’Azienda ospedaliera di Torrette ed in più la creazione de La stanza di Lorenzo, un’area comfort per il genitore, che includerà ogni tipo di relax e coccola.

A sostegno di questo progetto è nata l’idea di creare delle t-shirt illustrate da Judi Abbot, nota illustratrice per bambini, che raffigurano Lorenzo e il suo “collega” Pupozzi durante le loro giornate di servizio in reparto. Durante la degenza in ospedale del proprio piccolo infatti, il genitore, mamma o papà, è l’eroe silenzioso che, al suo fianco, lo supporta nella lotta. I genitori, ed in special modo le mamme neo-partorienti, passano settimane a volte anche mesi, dentro la struttura ospedaliera, la quale diventa la loro secondo casa.

All’interno delle stanze di degenza e nei reparti, il genitore non incontra l’agio ed il ristoro di cui avrebbe bisogno per poter ancora più efficacemente sostenere il proprio piccolo. In molte strutture ospedaliere il genitore non ha un letto adeguato ad un sonno comodo accanto al loro figlio e spazi a loro dedicati dove possano riequilibrare il proprio spirito.

Maggiori info sul progetto:

👉🏻 www.unbattitodiali.it/progetto-lorenzo

👉🏻 https://unbattitodiali.it/il-sogno-di-lorenzo-unarea-comfort-per-le-mamme-dei-bambini[1]ospedalizzati/

Per acquistare le t-shirt e supportare il progetto

👉🏻 https://www.piccoloatelier.com/prodotto/un-battito-dali-t-shirt-lorenzo