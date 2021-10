Basket: seconda vittoria di fila per la Luciana Mosconi

MONTEGRANARO – Sembrava una partita persa per la Luciana Mosconi, ed invece i ragazzi di Piero Coen hanno battuto al Palasavelli la Sutor Montegranaro 54-51. I dorici hanno ribaltato la gara nel finale con una rimonta pazzesca grazie a Quarisa assoluto protagonista del match. Stavolta gli anconetani sono incappati nella giornata no di Centanni, mentre una prestazione superlativa è stata sfoderata da Aguzzoli. Per i padroni di casa si era messa subito bene (primo quarto 16-11), poi ha regnato l’equilibrio fino all’intervallo (26-26). La Sutor è salita in cattedra nella terza frazione mettendosi alle spalle la Luciana Mosconi. Poi l’incredibile rimonta con il sorpasso finale.