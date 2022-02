ANCONA – C’è tanto rammarico per la sconfitta della Luciana Mosconi. Per il secondo anno di seguito la trasferta di Teramo non sorride ai colori dorici. Appare fin troppo facile puntare il dito contro la pessima percentuale nel tiro della squadra. Un dato nascosto soltanto dal black out del sistema statistico della Lega che ha impedito anche l’analisi dei dati della partita.

Ancona ha tirato malissimo (9/27 da due, 8/40 da tre), come mai aveva fatto finora in questa stagione. Eppure i dorici sono rimasti in partita finendo per essere puniti dagli episodi finali favorevoli a Teramo. Questo il commento di coach Piero Coen. «Analizzare una partita come quella di Teramo sarebbe sin troppo semplice viste le percentuali al tiro. Forse potremmo consolarci dicendoci di avere tirato per andare al supplementare, ma sarebbe un grave errore. Lo stesso errore che fanno molti giocatori che invece di trovare energie per riscattarsi si rifugiano dietro falsi alibi. La mia volontà di proteggere i miei giocatori rimane invariata, ma da certe situazioni dobbiamo sapere fare autocritica, rinunciare a false giustificazioni che non portano da nessuna parte, o peggio ci riportano agli stessi errori. Il mio dovere mi porta non solo a cercare soluzioni in palestra, ma anche ad essere sincero con gli stessi giocatori. Solo se cresceremo come uomini facendo un’analisi seria e un’autocritica reale potremmo trovare le energie per toglierci altre soddisfazioni. Adesso dobbiamo pensare alla prossima gara. Vincere in questo caso è obbligatorio se vogliamo rimanere nelle zone più importanti della classifica come abbiamo fatto fino ad oggi».

La Luciana Mosconi che torna con le pive nel sacco da Teramo ha avuto un lunedì di riposo per riflettere e digerire la seconda sconfitta consecutiva fuori casa. Dalla doppia seduta di oggi, martedì 1 febbraio, si inizierà a pensare alla prossima sfida. Domenica 6 febbraio al Palarossini busserà la Sutor Montegranaro che ha appena interrotto la sua serie negativa vincendo il confronto diretto contro Civitanova.