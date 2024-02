Ancona, si barrica in casa: donna soccorsa

La donna, da quanto si apprende, sarebbe stata in possesso di un coltello. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa, il 118, i vigili del fuoco, la polizia locale, le Volanti della Questura e i carabinieri di Ancona

ANCONA – Intervento di soccorso nella tarda serata del 27 febbraio, in via De Gasperi, ad Ancona, dove una donna si era barricata all’interno del suo appartamento. La donna, da quanto si apprende, sarebbe stata in possesso di un coltello.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa, il 118, i vigili del fuoco, la polizia locale, le Volanti della Questura e i carabinieri di Ancona. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento con un’autoscala. Successivamente la donna è stata sedata e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.

Durante le operazioni di soccorso la polizia locale ha interrotto temporanemante la circolazione nella zona di via De Gasperi occupata dai mezzi dei sanitari, delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.