Ancona, barista senza mascherina: multato

Al momento del controllo nel locale non erano presenti clienti: per questo la polizia ha deciso di non chiudere il bar per 5 giorni

ANCONA- Nel pomeriggio e nella serata di ieri – 1 gennaio -, il potenziamento dei controlli in città – volto a verificare il rispetto delle normative del Governo per il contenimento della Pandemia – ha portato i suoi frutti. In particolare sono stati controllati 3 esercizi di ristorazione siti in centro, 3 bar (uno sito nel quartiere del Piano, due nel quartiere adriatico) e 2 negozi di generi alimentari del centro.

I controlli hanno permesso di verificare un sostanziale rispetto delle prescrizioni imposte da parte degli esercenti pubblici, soprattutto in ordine all’utilizzo delle mascherine FFP2, della richiesta del green pass rafforzato effettuata a chi consuma in bar e ristoranti.

Solo in un caso, il personale della Squadra Amministrativa e di Sicurezza ha multato un soggetto, titolare di un bar, per il mancato uso della mascherina. Nella circostanza nel locale non vi erano avventori, ragione per la quale non si è ritenuto di applicare anche la sanzione accessoria della chiusura del locale per 5 giorni, ma solo quella del pagamento di 400 euro.

Da domani riprenderanno in modo rafforzato i controlli interforza sui trasporti pubblici, previsti e predisposti di seguito alle riunioni tecniche di coordinamento che si sono tenute in Prefettura nelle settimane scorse.