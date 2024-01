Ancona, barcolla e cade a terra ubriaco. Identificato dalla Polizia

L'accaduto nella notte in piazza Ugo Bassi, il giovane italiano, ventenne, è stato poi affidato al personale sanitario per le cure del caso

ANCONA – Nella nottata, intorno alle ore 3.00, i poliziotti, durante un normale servizio di controllo del territorio, transitavano nei pressi di piazza Ugo Bassi e notavano un uomo, giovane italiano di circa 20 anni, che procedeva con andatura barcollante, fino a rovinare a terra. Immediatamente intervenivano, lo identificavano e gli prestavano ausilio.

L’uomo si trovava in condizioni fisiche alterate dall’assunzione di eccessivo alcool, pertanto i poliziotti procedevano a far intervenire personale sanitario che, una volta giunto sul luogo, trasportava il soggetto presso l’Ospedale per le cure del caso.