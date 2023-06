Bandiere Blu, Acquaroli: «Marche prime per km di costa». Primo weekend di pienone sulle spiagge

ANCONA – Le 18 Bandiere Blu marchigiane «pongono la nostra regione prima a livello nazionale in proporzione ai chilometri di costa. Un risultato che ci inorgoglisce e testimonia l’enorme lavoro degli amministratori e degli operatori del mare». Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, dopo la festa regionale delle Bandiere Blu, che si è svolta ieri a Porto San Giorgio, in occasione della quale si sono anche celebrati i Comuni Bandiere Lilla, che favoriscono il turismo delle persone con disabilità, e le Bandiere Verdi, con le spiagge a misura di bambino. Presente anche la sottosegretaria al Mef Lucia Albano.

Bandiere Blu

Intanto quello appena trascorso è stato «il primo weekend di pienone sulle spiagge marchigiane» dice il presidente del Sindacato Italiano Balneari Romano Montagnoli, «finalmente la stagione è partita». Dopo una serie di fine settimana contrassegnati da maltempo o da temperature inferiori alla media il sole e il caldo hanno spinto marchigiani e turisti ad affollare le spiagge per la gioia degli operatori turistici.

L’estate 2023 registra «una percentuale di occupazione superiore rispetto a quella dell’anno scorso» e dice «c’è voglia di mare e ci sono più prenotazioni». In questa prima fase il turismo parla soprattutto italiano, ma anche gli stranieri non mancano, dopo l’arrivo dei tedeschi coincidente con la fase della Pentecoste.

I Bagni Windsurf di Porto San Giorgio

Pert quanto riguarda le Bandiere Blu, montagnoli evidenzia «i numeri parlano da soli è il segnale che il mare è pulito e non solo il mare, perché è anche l’impegno nella raccolta differenziata e nell’educazione ambientale, Bandiera Blu dà lustro indubbiamente ai balneari, ma dà lustro soprattutto alle città. Avere 18 località costiere con Bandiera Blu è sicuramente un vanto».

Porto San Giorgio ha riconquistato la Bandiera Blu dopo due anni di stop. Sulle Bandiere Lilla (accessibilità) e Verdi (spiagge amiche dei bambini) «si può e si deve fare di più – dice Montagnoli – sia per favorire l’accessibilità delle persone disabili sia per le aree dedicate ai bambini. Il nostro impegno va in quella direzione, anche se chiaramente oi servizi dipendono anche dagli spazi dei balneari e dalla conformazione delle spiagge, la situazione non è la stessa in tutte le zone delle Marche».