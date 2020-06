Ancona, la banda dello spray a processo

ANCONA – Sono arrivati questa mattina, 11 giugno, al Tribunale di Ancona con i blindati della Polizia Penitenziaria per raccontare la loro verità sulla strage di Corinaldo i sei componenti della “banda dello spray” ritenuti fra i presunti responsabili della tragedia avvenuta tra il 7 e l’8 dicembre 2018 alla Lanterna Azzurra dove morirono 5 adolescenti e una mamma 39 enne, schiacciati dalla calca nel fuggi fuggi dal locale. L’udienza nell’ambito del processo con rito abbreviato, davanti al Gup Paola Moscaroli e ai Pm Valentina Bavai e Paolo Gubinelli, è iniziata poco dopo le 10,30.

Ugo Di Puorto, ritenuto il boss del gruppo di cui fanno parte anche Raffaele Mormone, Andrea Cavallari, Moez Akari, Souhaib Haddada e Badr Amouiyah, arrestati il arrestati il 2 agosto scorso dopo una complessa indagine condotta dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Ancona, sono apparsi tranquilli all’ingresso in Aula nonostante le pesanti accuse di cui dovranno rispondere, ovvero omicidio preterintenzionale, associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, lesioni personali anche gravi e singoli episodi di furti e rapine commessi in diversi locali notturni.

La banda dello spray al suo arrivo in Tribunale

L’ipotesi degli inquirenti è che siano stati proprio loro, i ragazzi della banda, tutti della Bassa Modenese, a spruzzare spray al peperoncino all’interno del locale, affollato nell’attesa del concerto del trapper Sfera Ebbasta, provocando quelle difficoltà respiratorie che avrebbero generato il panico e la fuga dalla Lanterna Azzurra.

La banda avrebbe spruzzato la sostanza urticante ne locale per creare scompiglio così da approfittare della confusione per mettere a segno furti con strappo di preziosi come collane e orologi. Una attività criminale nella quale secondo gli inquirenti il gruppetto sarebbe stato specializzato. L’udienza del 7 maggio scorso, era stata seguita dagli imputati dal carcere in remoto.