Strage di Corinaldo, nuova udienza per la banda dello spray

ANCONA – Nuova udienza del processo alla “banda dello spray” in Tribunale ad Ancona. Gli imputati, ritenuti fra i presunti responsabili della tragedia avvenuta tra il 7 e l’8 dicembre 2018 alla Lanterna Azzurra di Corinaldo dove morirono 5 adolescenti e una mamma 39enne, schiacciati dalla calca nel fuggi fuggi dal locale, sono già arrivati in aula. Nel corso del processo, con rito abbreviato, saranno interrogati dal Pubblico Ministero e dalle parti civili. Davanti al Gup Paola Moscaroli e ai Pm Valentina Bavai e Paolo Gubinelli, il gruppetto racconterà la sua verità.

La banda, formata da Ugo Di Puorto, ritenuto il boss del gruppo, e da Raffaele Mormone, Andrea Cavallari, Moez Akari, Souhaib Haddada e Badr Amouiyah, è stata arrestata il 2 agosto scorso dopo una complessa indagine condotta dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Ancona. Ora i giovani devono rispondere di pesanti accuse: omicidio preterintenzionale, associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, lesioni personali anche gravi e singoli episodi di furti e rapine commessi in diversi locali notturni.

Nella precedente udienza, la terza, avevano sostenuto di avere solo una conoscenza superficiale fra loro, anche se hanno ammesso le loro responsabilità per quanto concerne furti e rapine commessi all’interno dei locali per rubare collane e orologi, che poi rivendevano per avere soldi con cui, oltre ad andare avanti, acquistavano droga, però hanno negato di aver spruzzato lo spray la notte della tragedia. Anzi, hanno riferito di aver smesso di usare lo spray al peperoncino in precedenza perché creava confusione e che quella notte alla Lanterna Azzurra erano presenti anche altre bande del modenese e del genovese.

Il pm Paolo Gubinelli nell’esaminare gli imputati ha posto l’accento sul fatto che dalle intercettazioni telefoniche in possesso della Procura sarebbe emersa tutt’altra realtà, e cioè che in realtà i membri del gruppetto avessero una conoscenza consolidata fra loro.