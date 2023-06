ANCONA – Un bambino di 11 anni in bicicletta è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Salesi di Ancona dopo lo scontro con un furgoncino in transito in via Giordano Bruno ad Ancona. L’incidente intorno alle 15,30 di oggi. Sul posto si è precipitata un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona ed è giunta anche l’automedica.

Stabilizzate le condizioni di salute, l’11enne è stato portato inn ospedale per accertamenti, a seguito del politrauma riportato. Tanta l’apprensione anche tra gli automobilisti che si sono trovati a passare in zona, numerose le chiamate inoltrate alla centrale unica del 112 per allertare i soccorsi. Il bambino starebbe bene e non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti sanitari.