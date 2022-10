Ancona, bambino di 2 anni ingoia moneta da 20 centesimi: intervento d’urgenza al Salesi

Corsa in ospedale a sirene spiegate nella serata di ieri 6 ottobre dopo che un bambino aveva ingoiato una moneta. Per il piccolo, ricoverato in Chirurgia Pediatrica, intervento d'urgenza per rimuovere i 20 centesimi dall'esofago

