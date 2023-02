Ancona, resta incastrato con la testa tra le porte del bus: bambino al pronto soccorso

Il mezzo di trasporto pubblico locale in quel momento si trovata nel quartiere Pinocchio. L'infortunio è avvenuto attorno alle 9 di questa mattina

ANCONA – Un bambino di sette anni è stato trasferito al pronto soccorso dell’Ospedale Salesi di Ancona per accertamenti dopo essere rimasto incastrato con la testa nelle porte di un autobus ad Ancona.

Il mezzo di trasporto pubblico locale in quel momento si trovata nel quartiere Pinocchio. L’infortunio è avvenuto attorno alle 9 di questa mattina 21 febbraio. Il bambino è stato portato in ospedale in codice di media gravità da una ambulanza della Croce Gialla intervenuta sul posto.

Il bambino è comunque rimasto vigile, reattivo e cosciente. In pronto soccorso è stato sottoposto ad indagini radiologiche per valutare la presenza di eventuali problematiche al collo e al rachide cervicale. Al momento le condizioni cliniche sono buone.