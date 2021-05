Ancona, bambino di 5 anni in bici investito da un’auto. Portato al Salesi

L'investimento è avvenuto intorno alle 17 nei pressi dell'Obi alla Baraccola, Il piccolo era in sella alla bici quando è stato centrato da una vettura. Ora è in ospedale per un politrauma

ANCONA – Paura alla Baraccola di Ancona. Un bambino di 5 anni è stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di oggi – 22 maggio – in via Pastore nei pressi dell’Obi.

Mentre il piccolo procedeva in bici è stato centrato da una auto. Immediati i soccorsi. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasferito il bambino al Pronto Soccorso del Salesi per un politrauma.

Il bambino, vigile ma spaventato, è stato affidato alle cure dei sanitari dell’ospedaletto di Ancona che lo stanno sottoponendo alle valutazioni del caso, visto che nella caduta il bambino ha battuto il capo a terra. Al momento non sembra in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi di rito anche la Polizia Locale di Ancona. Un tratto di via Pastore è stato chiuso. Al momento non si conosce la dinamica dell’investimento.