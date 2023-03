Ancona, bambina travolta sulle strisce mentre va a scuola

ANCONA – Bambina travolta sulle strisce, paura tra via Isonzo e via Sabotino. È successo intorno alle 8 di stamattina 23 marzo. Una ragazzina di 11 anni stava attraversando sulle strisce pedonali con la nonna, che la accompagnava a scuola, quando è stata urtata da una Yaris bianca, condotta da una 40enne.

Immediata la chiamata al Nue 112, il Numero unico di emergenza. Sul posto, in una manciata di minuti, i vigili del fuoco, l’automedica del 118 e la Croce rossa italiana. Poco dopo, anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi di rito.

L’11enne è stata portata al Salesi per accertamenti: non verserebbe in gravi condizioni. La dinamica dell’impatto è ancora in corso di accertamento. Non si esclude che la conducente dell’auto, che procedeva a velocità ridotta, possa essere stata infastidita dai raggi solari.