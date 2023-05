Ancona verso il ballottaggio: nessun accordo per i Cinque Stelle

ANCONA – Nessun apparentamento per il Movimento Cinque Stelle in vista del ballottaggio tra Daniele Silvetti e Ida Simonella previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio prossimi: «La politica cittadina tra una settimana vivrà il round finale delle lezioni che decideranno il prossimo futuro della nostra città – scrive in una nota Enrico Sparapani, candidato sindaco per i pentastellati al primo turno –. Per l’appuntamento del ballottaggio non faremo nessun apparentamento. Rimaniamo coerenti e trasparenti con la nostra linea politica, il voto è dei cittadini che analizzeranno e decideranno liberamente la scelta da prendere. Il Movimento Cinque Stelle di Ancona continuerà a lavorare e approfondire il programma politico che ha presentato con trasparenza e massima inclusione».

Intanto sull’apparentamento tra Daniele Silvetti e Marco Battino intervengono molto critici i Giovani Democratici di Ancona: «Altro che “Ripartiamo dai Giovani”, Marco Battino riparte dalle poltrone – scrivono i Giovani Democratici –. Siamo amareggiati e delusi dal modo di fare politica messo in pratica da Battino e dal suo movimento. Si è presentato alle elezioni con la promessa di farsi carico delle esigenze dei giovani, ora si preoccupa solo dei suoi interessi personali: assicurarsi un posto in Giunta. È triste vedere associata la parola “giovani” a questo vecchio e squallido modo di fare politica. Secondo noi, la politica vera, che cambia la vita delle persone, non parla di poltrone, ma di valori e di contenuti. Sono soprattutto i giovani che dovrebbero impegnarsi per elevare la qualità del dibattito politico, fuggendo la svendita dei propri ideali per conquistare un ruolo di potere. La speranza di un reale cambiamento dipende da noi, ragazzi e ragazze, che possiamo davvero incidere sul futuro della nostra collettività. L’accordo Battino-Silvetti dimostra di essere una desolante operazione da “Prima Repubblica”, con il solo obiettivo di accaparrarsi una poltrona». Le risposte di Marco Battino e di Daniele Silvetti agli attacchi del centrosinistra nell’articolo già pubblicato da CentroPagina.