Ancona, avvocati e studenti del Volterra-Elia a confronto sul contrasto alla violenza di genere

Il Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Ancona ha organizzato un confronto con gli studenti per la "Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”

ANCONA – La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne è una grande opportunità di accendere le luci sul tema ma l’impegno di tutti deve essere quello di far sì che queste luci non si spengano mai. Ecco il proposito condiviso dal Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Ancona presieduto dall’avvocata Paola Terzoni con gli studenti delle classi IV del Liceo di Scienze Applicate dell’IIS Volterra-Elia di Ancona e oggetto anche dell’incontro preliminare tra l’avvocato Gianni Marasca, presidente del COA Ancona, la dirigente Scolastica professoressa Rosa Martino, gli avvocati Serenella Bachiocco, Riccardo Somma, Laura Catena, Federica Negretti membri del Cpo, nel quale si è manifestata la disponibilità a proseguire nel percorso di sensibilizzazione con ulteriori iniziative oltre a quelle del progetto nazionale #generazionePari.

Ai ragazzi è stato consegnato un questionario da compilare in forma anonima per raccogliere impressioni e commenti oltre ad un interesse di massima anche da parte di ciascuno, a prevedere altri momenti formativi e informativi simili.