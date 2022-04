Ancona, gli Avvocati si confrontano sulla mediazione familiare

ANCONA – Martedì 12 aprile in modalità webinar con inizio alle 15.30 l’Ordine degli Avvocati di Ancona organizza un incontro dedicato alla mediazione familiare dal titolo “Il profilo professionale del mediatore familiare A.I.Me.F. alla luce dell’attuale normativa”. Il confronto sarà anche l’occasione per presentare il protocollo sottoscritto tra l’Ordine degli Avvocati di Ancona, coordinato dalla Vicepresidente Avv. Paola Terzoni, e l’Associazione italiana mediatori familiari per l’attivazione di uno sportello, per ora solo telefonico, di prima informazione sulla mediazione familiare.

L’incontro prevede i saluti di apertura del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona Maurizio Miranda e a seguire gli interventi di Silvia Corinaldesi, Presidente Sezione Famiglia Tribunale di Ancona Federica Anzini, Presidente Nazionale A.I.Me.F. Associazione Italiana Mediatori Familiari e l’intervento di alcuni consiglieri nazionali e regionali dell’associazione a cui seguiranno il dibattito le conclusioni. L’evento rientra anche nel percorso di formazione continua per gli Avvocati.

«L’incontro – hanno detto l’Avvocato Miranda e l’Avv. Paola Terzoni presentando l’iniziativa – riguarda una tematica particolarmente attuale in considerazione delle novità contenute nella Legge delega di riforma del processo civile, in cui viene dato maggior risalto ed una più sistematica collocazione agli strumenti di risoluzione alternativa delle dispute e tra questi, nell’ambito familiare e quindi del diritto di famiglia, in sede di accordi di separazione, alla mediazione familiare». Tale sportello di prima informazione, gestito dai mediatori iscritti all’A.I.Me.F ma aperto anche a mediatori iscritti ad altre associazioni, è già pienamente operativo ed organizzato in turni di reperibilità telefonica da lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio.