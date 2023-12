Avvisi orali per una coppia di italiani

ANCONA – Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha disposto poche ore fa, su proposta dei Carabinieri della tenenza di Falconara, due avvisi orali nei confronti di un uomo e di una donna italiani di circa 40 e 50 anni. I due, con precedenti penali e di polizia a loro carico per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di armi, a metà dicembre sono stati arrestati e denunciati perché trovati in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish.

In considerazione della loro pericolosità sociale e delle frequentazioni che i due avevano con soggetti pregiudicati ed in relazione al fatto che tali comportamenti mettono a repentaglio la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini, il Questore ha ravvisato la necessità di irrogare nei loro confronti le misure di prevenzione dell’avviso orale.

Con tale misura il Questore invita i due a cambiare immediatamente condotta di vita e, in caso di inadempienza, darà luogo all’ applicazione di un’ altra e più grave misura di prevenzione. Le due misure di prevenzione emesse in mattinata si aggiungono alle 140 emesse in tutto l’arco del 2023.

Il Questore di Ancona Cesare Capocasa: «Continua incessante e senza sosta l’impegno della Polizia di Stato e di tutte le Forze dell’Ordine impegnate in sinergia operativa nella prevenzione e nel presidio del territorio. A ciò si aggiunge l’impegno costante per costruire una “cultura della legalità”, restituendo sicurezza e tranquillità a tutti i cittadini. Attraverso le misure di prevenzione si riesce ad arrivare “Prima”. Prima che i beni giuridici di ciascuno di noi siano compromessi».