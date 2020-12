Falconara, nuova class action contro l’autovelox. Canafoglia: «Pari trattamento per i cittadini»

Il sindacato di Polizia Locale, dopo le sentenze favorevoli del Giudice di Pace, prosegue nell'azione legale per far ottenere agli automobilisti le multe pagate. Il punto con l'avvocato dell'Unione Nazionale Consumatori

ANCONA – Prosegue la battaglia di Ugl Marche contro l’autovelox di Falconara Marittima. Il sindacato di Polizia Locale, che ha seguito la vicenda fin dall’installazione del dispositivo per il rilevamento della velocità posto lungo la Strada Statale 16, nel tratto compreso tra l’ex Caserma Saracini e lo svincolo per Roma. L’autovelox, installato ad agosto del 2019, aveva emesso una pioggia di multe, oltre 40mila, sfociate in un migliaio di ricorsi nell’ambito della class action promossa da Ugl.

Dopo le sentenze favorevoli del Giudice di Pace che hanno accolto i ricorsi degli automobilisti che avevano impugnato le contravvenzioni, ora il sindacato punta a far ottenere la restituzione delle multe elevate agli automobilisti che le avevano pagate ed ora ha diritto all’annullamento dei verbali e al rimborso delle somme versate.

«La condotta della pubblica amministrazione si è basata su un presupposto ritenuto sembrerebbe illegittimo anche dal Giudice di Pace – spiega il segretario regionale Ugl Vincenzo Marino – ed allora non è possibile discriminare tra chi ha riposto affidamento sul buon operato del Comune ed ha pagato e chi invece non ha pagato, ha ricorso ed ha ottenuto un beneficio dal fatto che lo stesso Comune non ha poi appellato le sentenze sfavorevoli».

A seguire la vicenda legale sarà l’avvocato di Unione Nazionale Consumatori Corrado Canafoglia, noto per numerose class action, fra le quali anche quella dei risparmiatori beffati di Banca Marche. «Non è ammissibile che i cittadini vengano trattati diversamente dalla pubblica amministrazione, in forza dell’articolo 97 della Costituzione che impone pari dignità e trattamento a ciascun cittadino; in particolare non è possibile distinguere tra chi non ha fatto ricorso e chi beneficia del mancato appello del Comune di Falconara alle sentenze sfavorevoli del Giudice di Pace». Oltre un centinaio le persone che già si sono rivolte ad Ugl.