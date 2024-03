Ancona, l’autobus frena e in due si fanno male: feriti 92enne e 45enne a bordo di un mezzo Conerobus

ANCONA – Mattina di imprevisti sui mezzi della Conerobus in città ad Ancona, con un doppio intervento di soccorso da parte della Croce Gialla. Nel primo caso, attorno alle 9 in piazza Roma, una 45enne ha accusato un malore a bordo. La donna non ha mai perso i sensi ed è stata accompagnata all’ospedale di Torrette per accertamenti.

Dalle conseguenze più gravi il secondo episodio, che ha visto un 92enne e una 45enne cadere a seguito di una improvvisa frenata del mezzo Conerobus sul quale viaggiavano. Soccorsi all’angolo tra via Cristoforo Colombo e via Ascoli Piceno, l’uomo ha riportato un politrauma col quale è stato trasportato a Torrette in codice giallo e la donna a sua volta è rimasta ferita. Sul posto presente anche la Polizia Locale.