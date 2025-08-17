Ancona: si aggira tra le auto in sosta cercando di aprirle, trovato con due coltelli nello zaino

ANCONA – Si aggirava tra le auto in sosta lungo viale della Vittoria cercando di aprirle, quando un cittadino se n’è accorto e ha chiamato il Nue 112. È successo ieri mattina. Immediato l’intervento della Polizia di Stato che ha incrociato un uomo a piedi con uno zaino al seguito, somigliante alla descrizione fornita nella segnalazione.

Alla richiesta degli agenti, l’uomo non era in grado di esibire un valido documento adatto ad identificarlo. I poliziotti hanno dunque deciso di perquisirlo e, all’interno del suo zaino, sono spuntati due coltelli a serramanico, con lama rispettivamente di 8 e 9 cm, sul cui porto il trentenne non era in grado di fornire alcuna valida giustificazione, date le circostanze di tempo e di luogo. L’uomo, un 30enne tunisino, regolare sul territorio nazionale ma con diversi precedenti, è stato pertanto denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per non aver ottemperato all’obbligo di esibire un documento in quanto straniero.