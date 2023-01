Ancona, si ribalta con l’auto in via XXV Aprile: alcune persone lo aiutano a rimettere il mezzo in carreggiata

ANCONA – Paura in via XXV Aprile ad Ancona, dove un uomo, alla guida della sua auto, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito contro un’auto parcheggiata a bordo della carreggiata e si è ribaltato con il veicolo su un fianco. L’incidente è avvenuto attorno alle 12:45 di oggi 19 gennaio, mentre nel capoluogo era in corso una fitta grandinata.

L’uomo, un 63enne, è stato aiutato ad uscire dal mezzo, una Fiat Punto, da un gruppo di giovani stranieri che si è trovato sul posto e che è riuscito a rimettere in carreggiata l’auto.

In soccorso dell’uomo, un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona che lo ha trasferito al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice di media gravità. Per i rilievi di rito è intervenuta la polizia locale. La dinamica dell’incidente non è chiara, ma le condizioni dell’asfalto, rese viscide da pioggia e grandine, potrebbero aver avuto un ruolo.