Ancona, auto si ribalta e centra tre vetture: giovane finisce in ospedale

ANCONA – Paura nella notte ad Ancona. Un’auto, guidata da un 33enne, ha perso il controllo e si è ribaltata, centrando altre tre autovetture che erano parcheggiate a bordo della carreggiata. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dal forte rumore, scesi in strada, tra i quali anche i proprietari delle auto colpite. L’incidente in via Colleverde intorno alle 2.

Per estrarre il giovane dall’auto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Ancona. Sul posto l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Il giovane è stato portato in ospedale, a Torrette, per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.