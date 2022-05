ANCONA – Auto parcheggiata va in fiamme in via Conca a Torrette. L’incendio si è sviluppato poco fa (nella tarda mattinata di oggi, 17 maggio) nel parcheggio libero situato di fronte all’ospedale regionale, gremito di mezzi in sosta, creando apprensione tra i passanti.



Una alta colonna di fumo è ben visibile anche a distanza mentre le fiamme stanno divorando il veicolo. Al momento non si segnalano feriti. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale.

(Servizio in aggiornamento)