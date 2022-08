Ancona, auto danneggiata: individuato l’autore

Il proprietario del veicolo aveva avuto l'amara sorpresa all'uscita da un ristorante in via Mattei. Gli agenti delle Volanti hanno individuato e denunciato l'autore

ANCONA – I polizotti hanno individuato l’autore del danneggiamento di una auto avvenuto ad Ancona in via Mattei martedì scorso (9 agosto). Il proprietario aveva sporto denuncia contro ignoti in Questura. Giunti sul posto, il parcheggio di un ristorante di via Mattei, gli agenti delle Volanti hanno riscontrato il danneggiamento al veicolo, a cui erano stati asportati i tergicristalli anteriori, rinvenuti poco distante, dietro una siepe.

Non solo, al mezzo erano stati piegato il tergicristallo posteriore, frantumato lo specchietto retrovisore sinistro, staccato quello destro, mentre la carrozzeria era stata rigata e abbozzata in più punti. Il proprietario aveva avuto l’amara sorpresa appena uscito dal locale dove aveva pranzato.

I polizotti, dopo aver passato al setaccio le immagini degli impianti di video sorveglianza della zona, hanno individuato un uomo mentre metteva in atto il danneggiamento contro il veicolo. Dopo aver sottoposto le immagini al proprietario del mezzo, l’uomo ha dichiarato di riconoscere l’autore del danneggiamento, un 40enne.

Chiamato in Questura, dove è stato identificato, l’uomo avrebbe confessato il fatto, giustificandosi con un momento di ira legato alla fretta di dover uscire dal parcheggio. L’uomo è stato denunciato. La persona offesa ha espresso il suo formale riconoscimento al Questore e ai poliziotti della Questura per l’esito tempestivo e risolutivo delle indagini.