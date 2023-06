Ancona, auto contro scooter: un uomo finisce in ospedale

ANCONA- Un uomo di 60 anni é finito in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi – 29 giugno – in via Sagripanti ad Ancona.

L’uomo era in sella al suo scooter quando é finito a terra dopo lo scontro con una Fiat Panda. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Ancona intervenuta per i rilievi di rito. L’uomo é stato soccorso da un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasferito il 60enne al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. L’uomo da quanto si apprende non sarebbe in gravi condizioni.