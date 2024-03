Ancona, auto contro scooter a Passo Varano: due giovani finiscono in ospedale

ANCONA – Due ragazzi di circa 16 anni sono finiti in ospedale a seguito di un incidente avvenuto a Passo Varano in via Cimetta. Da quanto si apprende i due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter quando sono caduti a terra a causa dell’impatto con un’auto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Gialla di Ancona che hanno trasferito i due giovani al pronto soccorso in codice di media gravità per accertamenti, ma non sarebbero gravi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto per i rilievi di rito.