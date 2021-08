Ancona: auto contro moto, un ferito grave

È successo questa mattina in via XXV Aprile. Una donna ha preso il controllo della vettura finendo contro un centauro

ANCONA – Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una moto, grave un centauro. È successo questa mattina, 16 agosto, in via XXV Aprile, attorno alle 7.30.

Una donna al volante di una Volkswagen ha sbandato travolgendo un motociclista che percorre la stessa via in direzione della questura. Ad avere la peggio è stato il centauro, 50 anni, portato in ospedale con un politrauma è un trauma cranico.

Per i soccorsi sono intervenuti il 118 e la Croce Gialla. Sul posto i vigili urbani che hanno dovuto chiudere la via, all’incrocio con piazza Fontana, per i rilievi.