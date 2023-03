Autismo, alle Marche oltre 2 milioni di fondi ministeriali

ANCONA – In arrivo nelle Marche oltre 2 milioni di fondi ministeriali per le persone affette da disturbi dello spettro autistico. Lo rende noto la Regione Marche con una nota stampa, precisando che lo stanziamento è di 2 milioni 147 mila euro. Si tratta del progetto ‘Parti e vai’, finanziato con il ‘Fondo Autismo’.

«Sono previsti 1.343.953,53 euro, relativi al 2021 (50 milioni a livello nazionale), e per il 2022 802.713,21 euro (27 milioni complessivi) destinati ai tre centri di riferimento della nostra regione» spiega il vice presidente con deleghe alla Sanità e ai Servizi Sociali Filippo Saltamartini riferendosi al Centro Regionale Autismo Età Evolutiva dell’Ast di Pesaro Urbino, a Fano, e del Centro Regionale Autismo Adulti dell’Ast di Ascoli Piceno, a San Benedetto del Tronto, e della Sod di Neonatologia TIN – Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche presso il presidio Salesi di Ancona.

Il primo progetto, comunica la Regione, ha durata di 45 mesi, dal primo aprile di quest’anno al 31 dicembre del 2026, ed è destinato a quattro settori di intervento: Il 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca (223 mila euro circa); Il 50% per l’incremento del personale (659 mila euro circa); Il 15% per la formazione (198 mila euro); Il 20% ad iniziative delle regioni, con il supporto dell’Istituto Superiore di Sanità, per sviluppare una rete di cura territoriale e progetti di vita individualizzati (263 mila euro).

Prevista l’assunzione di 10 psicologi, 8 tra educatori e tecnici di riabilitazione psichiatrica, 2 logopedisti, 2 infermieri professionali, 1 terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva per i tre centri di riferimento e per le Umee e Umea (unità per le disabilità di minori e adulti) delle Ast marchigiani. Il progetto relativo ai fondi del 2022, della durata di 33 mesi (01.04.2023 – 31.12.2025) è invece destinato al rafforzamento del personale per un totale di 802.713,21 euro.

«Abbiamo destinato la maggioranza delle risorse alle assunzioni per rafforzare la rete di diagnosi e cura – dice Saltamartini – . Riconoscere precocemente la presenza di disturbi dello spettro autistico – conclude l’assessore – è fondamentale per attenuarne il quadro clinico. Con il progetto NIDA, ad esempio, l’ospedale Salesi punta a diagnosi precoce, valutazione clinica e intervento, tenendo conto che i fratelli di bambini autistici hanno una probabilità più alta di presentare la stessa problematica. L’adozione di questi atti ci è sembrata doverosa a pochi giorni dal 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo».