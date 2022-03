Authority, il ministro firma la nomina di Garofalo. Acquaroli: «Massima collaborazione istituzionale»

ANCONA – «Sono felice che il Ministro Giovannini abbia firmato la nomina del nuovo presidente dell’Autorità Portuale». Sono le parole di commento del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, alla notizia della nomina dell’ingegner Vincenzo Garofalo alla guida dell’Authority.

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato i decreti di nomina di Francesco Di Sarcina a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale e di Vincenzo Garofalo a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Le nomine hanno la durata di quattro anni. Alla guida dell’Authority c’era il commissario Pettorino.

Garofalo, 63 anni e una laurea in Ingegneria meccanica, è stato deputato alla Camera tra il 2014 e il 2018 e presidente dell’Autorità portuale di Messina (2003 – 2007). Politicamente ha militato in partiti di area centrodestra. Dal 2017 è in Alternativa Popolare, mentre in precedenza ha militato nel Popolo delle Libertà e in Forza Italia. In passato è stato membro della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e ha fatto parte dello staff dell’ex ministro alle Infrastrutture Maurizio Lupi.

«Auguro buon lavoro – aggiunge il governatore – garantisco la massima collaborazione istituzionale al fine di poter raggiungere i migliori risultati per i porti dell’Autorità di sistema dell’Adriatico Centrale. Il Porto di Ancona – conclude – rappresenta per noi un’opportunità enorme di sviluppo e può diventare uno degli elementi trainanti dell’intera nostra regione»