Authority, flash mob e interrogazione di Fratelli d’Italia al ministro Giovannini. Prisco: «Più risorse dal Pnrr»

Interrogazione di Fratelli d'Italia al ministro delle Infrastrutture Giovannini per chiedere chiarezza sulle risorse destinate dal Pnrr all'Authority. Il partito in flash mob ad Ancona

ANCONA – Interrogazione di Fratelli d’Italia al Ministro delle Infrastrutture per fare chiarezza sull’assegnazione dei fondi Pnrr ai porti di Marche e Abruzzo. L’annuncio questa mattina – 30 luglio – nel corso del flash mob organizzato dal partito di fronte all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ad Ancona.

Una manifestazione, promossa non solo per chiedere chiarezza, ma anche il sostegno delle istituzioni locali e delle categorie, alla battaglia della Regioni Marche e Abruzzo, che stanno lavorando per cercare di rimodulare la destinazione dei fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza che all’Authority ha assegnato solo 20 milioni di euro contro i 409 milioni destinati al porto di Trieste, mentre a Venezia vanno 169 milioni, a Ravenna 165 milioni e a Brindisi 168 milioni, su 2,8 miliardi di euro destinati al comparto dal Pnrr dal Ministero.

Per questo Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro Giovannini. «Quello che è accaduto – afferma il coordinatore regionale di FdI, Emanuele Prisco – è paradossale e non intendiamo far abbassare l’attenzione su una questione che determinerà il futuro delle città portuali, della regione e dell’intero centro Italia, a medio e lungo termine, è necessario che si faccia chiarezza sulle responsabilità e allo stesso tempo si sostenga la battaglia delle due Regioni per ottenere la rimodulare i fondi necessari al rilancio della Autorità. I porti dell’Italia centrale adriatica risulterebbero, in caso questo non avvenisse, gravemente danneggiati rispetto alla competitività con altre infrastrutture del comparto, che beneficerebbero invece di somme adeguate alle loro esigenze di ammodernamento in linea con le risorse a ciò destinate dal Pnrr».

Emanuele Prisco e Francesco Acquaroli

Prisco sottolinea che il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli, e la Giunta, insieme alla Regione Abruzzo, «sono in prima linea nella difesa dei porti e ormai da mesi al lavoro per porre rimedio ad una questione ereditata dalla vecchia gestione dell’Autorità Portuale guidata dall’ex presidente Giampieri».

Al flash mob hanno preso parte anche le parlamentari marchigiane di Fratelli d’Italia, Lucia Albano e Rachele Silvestri, i consiglieri regionali Carlo Ciccioli, Marco Ausili e Elena Leonardi, i coordinatori provinciali di Ancona, Stefano Benvenuti Gostoli, e di Ascoli Piceno, Antonio Vagnoni insieme ai dirigenti di Gioventù Nazionale.