Ancona, l’aula magna del Savoia intitolata alla prof Bettini Galeazzi. La dirigente: «La scuola come sua seconda casa»

ANCONA – Ha dedicato una vita per l’insegnamento, per i suoi ragazzi, la sua scuola e ora l’istituto dove ha trascorso la maggior parte della sua vita le dedica l’Aula Magna. È questa la storia che arriva dal Savoia Benincasa di Ancona.

Il plesso di via Marini, ora, avrà un auditorium intitolato ad Anna Bettini Galeazzi, docente di lettere per oltre 30 anni al Savoia. Scomparsa nel 2022, lavorò al Savoia per un lungo periodo: dal 1970 al 2003. Nel ˈsuoˈ Savoia, qualche giorno fa, per la cerimonia, sono arrivati i suoi colleghi e gli ex studenti della prof. Bettini Galeazzi.

A destra, la dirigente Bertini Aula gremita

A fare gli onori di casa, la dirigente, Maria Alessandra Bertini che ha sottolineato l’etica professionale di una docente di spessore, senza dimenticare la passione che animava le sue lezioni. «Grande amante della Divina Commedia, di Manzoni e Pirandello, aveva organizzato corsi di scrittura creativa, facendo della scuola la sua seconda casa».

Per Bertini, la prof. è stata «un modello di riferimento per tutti coloro che lavorano nella scuola. Nel corso degli anni – ha proseguito – abbiamo ammirato le sue innumerevoli qualità e i suoi valori umani, è stata una guida e un esempio, e per questo le saremo sempre riconoscenti».

Seduto nelle prime file, anche il marito, Giancarlo Galeazzi, contornato da ex colleghi ed ex allievi della moglie. Tanti gli aneddoti raccontati al microfono nel corso della giornata.