Ancona, attraversa sulle strisce e viene investito da un’auto. Paura al Viale e traffico in tilt

Traffico in tilt al viale della Vittoria (in direzione piazza IV Novembre). L'uomo ha accusato dolore alla gamba. La dinamica è ancora in corso di accertamento

ANCONA – Anziano investito al viale della Vittoria sotto gli occhi dei passanti. Paura nei pressi del Passetto, a pochi metri dallo stadio Dorico. È successo intorno alle 19 di oggi (16 febbraio). Stando a quanto trapela, l’uomo, residente ad Ancona, è stato centrato da un’auto mentre attraversava in via Toti, diretto al viale.

Traffico in tilt per mezz’ora, nella corsia del viale verso piazza IV Novembre, tanto che l’automedica adibita a trasporto organi – diretta all’ospedale pediatrico Salesi – ha dovuto fare lo slalom tra i pedoni, attraversando il viale a sirene spiegate.

In pochi minuti, sul posto, per il signore investito, sono giunti un mezzo della Croce gialla di Ancona e una pattuglia della polizia locale, per i rilievi di rito. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. Diversi i mezzi pubblici della Conerobus (con passeggeri a bordo) bloccati nell’ingorgo.

A prestare le prime cure all’anziano, che avrebbe circa 87 anni, sono stati alcuni sanitari fuori servizi che si trovavano a passare di lì. La situazione è tornata nella norma attorno alle 19.40.

Indignati i residenti: «Il problema è che qui, al viale, c’è poca illuminazione e spesso le auto anziché fermarsi prima delle zebre bianche, tendono ad accelerare. Io sono un ciclista e so di cosa parlo. Bisogna andare più piano e installare delle luci lampeggianti in prossimità degli attraversamenti pedonali» – sottolinea Mauro Torregiani.