ANCONA – Ricerca casting per il film che verrà girato ad Ancona. Aperta la casting call per reclutare attori e attrici professioniste. Per la regia di Claudio Pauri, il film – dal titolo ˈLa spiaggia dei gabbianiˈ – sarà ambientato in barca a vela, lungo la riviera del Conero tra maggio e giugno 2023 e prodotto dalla Guasco srl, con il sostegno del bando cinema 2022/2023 della Regione Marche, Marche Film Commission, Fondazione Marche Cultura.

Si cercano attori e attrici professionisti per i seguenti ruoli principali:

PAOLO (età scenica 30 anni) Atletico, affascinante, lavora come autore in tv, è lo skipper della barca a vela. Carismatico/misterioso/elegante

FEDERICA (età scenica 30 anni) Sognatrice e inguaribile romantica. Studia drammaturgia teatrale a New York. Alternativa/idealista/sognatrice

LELE (età scenica 30 anni) Sempre pronto a dire cose inopportune, cerca a tutti costi di far ridere con scarsi risultati. Goffo/comico/incompreso

FILIPPO (età scenica 30 anni) Nasconde il suo animo sensibile dietro un atteggiamento rozzo e distaccato. Rude/diretto/irascibile

PAMELA (età scenica 30 anni) Solare, amante dei viaggi e un po’ mistica. Fa la fotografa ai matrimoni. Energica/impulsiva /forte

EMILIA (età scenica 30 anni) Vive per lo studio e per le sue ricerche come biologa marina, introversa, amante della natura. Timida/riflessiva/maldestra

FIAMMETTA (età scenica 30 anni) Giovane madre single, piena di ansie e con un pessimo rapporto con la figlia adolescente. Nervosa/ansiosa/pignola

NICOLE (età scenica 15 anni) Figlia di Fiammetta, è una giovane TikToker, adolescente ribelle. Indipendente/disinibita/furba.

Per chi volesse rispondere alla casting call anconetana, gli interessati devono inviare 2 foto (primo piano e figura intera su sfondo neutro), CV artistico e self tape di presentazione (della durata massima di 1 minuto) alla seguente mail: laspiaggiadeigabbiani@gmail.com entro e non oltre il prossimo 23 dicembre.