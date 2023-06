Ancona, le attività di Dentro il Sorriso Odv a supporto dei bambini del reparto di oncoematologia

L’associazione Dentro il Sorriso Odv (già Onlus) nasce ad Ancona nel luglio 2012 grazie all’esigenza, di un piccolo gruppo di amici, di rivolgere la propria attenzione alla cura dei bambini in permanenza presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Salesi di Ancona.

Il contatto con i bambini presenti in reparto ha subito suscitato nei volontari di questa associazione la consapevolezza di dover fare qualcosa per loro, in quanto oltre alla presenza della malattia vi era anche l’assenza degli elementi ludici a cui ogni bambino non può essere sottratto. L’associazione si è pertanto impegnata a rendere il periodo dell’ospedalizzazione il meno pesante possibile, proponendo ai piccoli pazienti giochi e attività creative divertenti, attente alle loro esigenze. La sua mission è far sì che i bambini presenti nel reparto di oncoematologia non vengano completamente travolti dalla malattia ma abbiano qualcuno, oltre ai propri genitori, che ricordi loro attraverso tantissime iniziative, che la vita di un bambino è la cosa più affascinante che la natura abbia mai creato.

Tra le numerose attività che l’Associazione fa in reparto, troviamo ad esempio:

– L’accoglienza

L’ingresso in reparto rappresenta, per il bambino ospedalizzato, il distacco dalla quotidianità e nel contempo il primo contatto con la malattia. La consapevolezza di entrare in ospedale costituisce un momento difficile per il suo sviluppo psicologico.

– Attività di supporto

Obiettivo principale è distrarre l’attenzione del bambino dalle interferenze negative che lo circondano, coinvolgere il bambino, in coordinamento con il personale sanitario, nella creazione di momenti ludici e ricreativi al fine di deviare i tanti “perché” relativi alla sua presenza in reparto.

– Supporto alle famiglie

Non meno importante è l’interazione con la famiglia. Anche mamma e papà stanno vivendo un periodo distruttivo, anche più del bambino. Dentro il sorriso cerca quindi di creare un canale di comunicazione con le famiglie per evitare il progressivo aumento della negatività e in caso di necessità provvede a fornire supporti di natura economica.

– Attività ludica e ricreativa

Pizza e patatine il sabato sera per tutti. Babbo Natale e la consegna dei Doni in Reparto, tra cui le marmellate biologiche. Uova Pasquali in reparto durante il periodo pasquale. Carnevale in reparto travestiti da personaggi dei cartoni e Halloween con le streghette. Le Giornate del Sorriso che si rivolgono ai bambini che hanno superato il momento dell’ospedalizzazione e sono stati dimessi: giornate all’insegna del sorriso e del divertimento per far trascorrere dei momenti di relax e spensieratezza.