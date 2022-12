Ancona, atti persecutori contro la madre: arrestato stalker

Si tratta di un 28enne sottoposto alla misura di custodia cautelare in carcere per reati persecutori nei nei confronti della donna commessi in Liguria

ANCONA – Nella giornata di ieri (mercoledì 21), durante il normale servizio di controllo gli uomini della squadra volante, in via Flaminia, notavano un veicolo con andatura sospetta. L’auto, con tre persone a bordo, veniva fermato dagli agenti.

Gli operatori effettuavano dunque gli accertamenti di Polizia di rito, dai quali emergeva che uno degli occupanti, identificato per un cittadino italiano di 28 anni proveniente dalla Liguria, aveva pendente un rintraccio per l’esecuzione nei suoi confronti di un ordine di sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere, per il reato di atti persecutori, commesso nei confronti della madre, nella sua regione.

Gli agenti provvedevano, quindi, ad accompagnare l’uomo in Questura per espletare gli atti richiesti e dare immediata esecuzione del provvedimento di carcerazione disposto dall’Autorità giudiziaria ligure.

Pertanto, il soggetto, dopo essere stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, è stato accompagnato nella Casa Circondariale di Montacuto.