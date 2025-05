Ancona attende il restyling di corso Garibaldi. Nel frattempo il commercio si lamenta

ANCONA – Aspettando il restyling di corso Garibaldi, il centro di Ancona mostra il suo malessere quotidiano. Il rinnovamento del centro cittadino dovrebbe cominciare i primi di luglio, CentroPagina a suo tempo ha illustrato il progetto, ma adesso serve il nullaosta della soprintendenza, soprattutto quello relativo all’illuminazione. Questioni burocratiche, insomma, che rischiano però di far slittare ulteriormente l’inizio dei lavori, forse addirittura a settembre. Intanto il centro è assediato dai cantieri, ultimo in ordine di inizio quello di piazza della Repubblica che verrà rifatta per lotti nel corso del prossimo anno. Ruspe già al lavoro e perimetro già delimitato da giorni con pannelli di legno con apposite finestre in plexiglass per permettere a curiosi e turisti di ammirare l’impresa all’opera, ma anche la facciata del Teatro delle Muse, comunque accessibile dalla piazza.

Corso Garibaldi al mattino

Corso Garibaldi alla mattina è il solito viavai di furgoni, in alcuni punti gli spazi sono così esigui che l’ambulanza, come mostra la fotografia, è costretta ad attendere che il furgone si sposti per poter passare. Bene ma non benissimo, insomma, d’altra parte, gli accessi a corso Garibaldi non sono numerosi e per il corso accedono per il carico e scarico sia i furgoni che servono i vari negozi sia tutti coloro che hanno bisogno di effettuare consegne presso le abitazioni o gli uffici. In giro c’è gente, ma i negozianti si lamentano. C’è il comitato che s’è attivato per i parcheggi e che chiede 5-600 posti con urgenza al Comune, che nel frattempo ha promesso di aumentare il numero di stalli per la sosta produttiva «proprio per andare incontro ai commercianti» come ha tenuto a sottolineare pochi giorni fa il vicesindaco Giovanni Zinni.

Ma il problema non riguarda solo i parcheggi, perché aspettando il restyling molti commercianti chiedono maggiori eventi, maggiore attrattività in centro per attirare tra corso Garibaldi e vie limitrofe gente dalla periferia e da altre città. Intanto c’è crisi, su diverse vetrine c’è il cartello “affittasi”, e c’è anche chi si lamenta del degrado, della sporcizia, dei pochi cestini dell’immondizia, delle poche panchine. Di un centro poco attrattivo, insomma, ma che con l’arrivo delle nuove panchine, delle fioriere, dei cestini, degli alberi e dell’illuminazione prevista ad hoc per corso Garibaldi – un restyling da complessivi 345mila euro – dovrebbe permettere ad Ancona di aumentare la propria attrattività, a tutto vantaggio anche del commercio.