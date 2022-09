L’Associazione Marche Yachting and Cruising ‘sbarca’ a Cannes, Minossi: «Territorio fondamentale per eccellere nel mondo»

Debutto a Cannes per l'Associazione Marche Yachting and Cruising costituita da 22 imprese marchigiane e dall'Univpm. Alla presentazione ufficiale anche la Regione, che annuncia bandi per il settore della nautica di lusso

ANCONA – È stata presentata ufficialmente in anteprima al Cannes Yachting Festival, evento internazionale di punta per il settore della nautica di lusso, l’Associazione Marche Yachting and Cruising – AMYC, nata nel 2021 per promuovere e sviluppare la cantieristica marchigiana per navi e imbarcazioni di lusso. Nell’associazione, 22 imprese marchigiane tra costruttori, progettisti e fornitori e l’Università Politecnica delle Marche.

Alla presentazione, che si è svolta questa mattina a Cannes, a bordo del MY Uptight Cantiere delle Marche, è ‘volata’ anche la Regione Marche, con cui l’Associazione ha avviato un dialogo, rappresentata dal consigliere regionale Luca Serfilippi, segretario dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa delle Marche, delegato dall’assessore alle Attività Produttive e vice presidente della Giunta regionale Mirco Carloni.

Ventidue le imprese che si sono unite nell’associazione regionale: AMS Advanced Mechanical Solutions, Cantieri delle Marche, Cantiere Rossini-Lisa Group, Cantori, Corset, CPN, CRN Ferretti Group, FM Architettura di interni, Furlanetto International, I-Carbon, MSAYacht, MINO Decor, LP Luxury Projects, Palumbo SuperYachts, Poltrona Frau, Planstudio, Massari Design, Team Italia, SailADV, Sailsolutions, Videoworks e Wider. Davanti ad un parterre di stampa di settore nazionale ed internazionale, i temi centrali sono stati quelli della formazione delle risorse, dell’innovazione e l’importanza del settore nautico nelle Marche.

Il presidente dell’Associazione Marche Yachting and Cruising, Maurizio Minossi nel suo intervento ha sottolineato che «22 aziende ed Univpm si sono associate per avere una voce comune con istituzioni ed enti formativi. Tutti i soci, pur lavorando in ambito internazionale, riconoscono che lo spirito di un territorio in cui si costruiscono navi di lusso da 70 anni è fondamentale per eccellere nel mondo». Infine, ha preannunciato che le prossime iniziative di promozione, «porteranno nel nostro territorio i principali attori del mercato internazionale del settore».

Il consigliere regionale Luca Serfilippi ha parlato della fiera di Cannes come di «una grande opportunità per la Regione Marche di continuare a sostenere il riposizionamento competitivo delle nostre filiere produttive». Inoltre ha preannunciato «bandi per favorire la ricerca industriale e l’innovazione tecnologica anche con riferimento al settore della nautica» che è «in grande sviluppo» ed è «di importanza rilevante per il nostro territorio». «Avere un interlocutore come l’associazione AMYC – ha concluso – rappresenta un valore aggiunto per realizzare azioni concrete».