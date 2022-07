Ancona, l’associazione Anti Degrado fa il pieno di firme per il Piano

In un pomeriggio raggiunte 200 adesioni per chiedere sicurezza nel quartiere. Fabio Mecarelli, portavoce: «Hanno firmato anche alcuni stranieri».

ANCONA – Vogliono sicurezza e decoro per il quartiere del Piano così in tanti sabato pomeriggio – 16 luglio -, in corso Carlo Alberto, hanno aderito alla petizione promossa dalla associazione Anti Degrado. Nel primo pomeriggio il presidente Paolo Baggetta e il portavoce Fabio Mecarelli, hanno incontrato i residenti e avviato una raccolta firma che mira a fermare il degrado della zona.

«In poche ore siamo già a 200 adesioni – ha spiegato Mecarelli – e continueremo anche lunedì (18 luglio) perché in molti ci hanno contattato dicendoci che non erano a casa e quindi vorrebbero aderire perciò torneremo con i fogli. Anche diversi stranieri hanno firmato la petizione, un segnale positivo perché lo scontento vede unite più etnie sulla tematica della sicurezza».

L’associazione ha organizzato un banchetto davanti alla chiesa dei Salesiani. Erano stati diversi residenti a contattarli perché da tempo vogliono attenzione in un quartiere dove la criminalità sta prendendo il sopravvento e gli anziani hanno paura di uscire la sera per la presenza di bivacchi proprio lungo il viale alberato.